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16 января, 2023
 
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"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война

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Джамала: Живем ли на самом деле? В этом вопрос
Джамала: Живем ли на самом деле? В этом вопрос
Фото: Jamala Alim Qizi / Facebook

Украинская певица Джамала призналась, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее жизнь словно остановилась на одном месте. Об этом она написала 16 января в Instagram.

"Стараюсь сделать все так, чтобы выйти из периода под названием "24 февраля". Но я все равно в нем остаюсь. О том, что прошел почти год после полномасштабного вторжения, мне напоминают мои дети, потому что они растут и меняются на глазах. Эти изменения в их возрасте – поразительны, – написала артистка. – Я могу признаться откровенно, что пока остаюсь все равно в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед... И боремся, и работаем.  Даже заказала новые шторы на кухню. Но живем ли на самом деле? В этом вопрос". 

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году Джамала победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме, она исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября 2022 года певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В США артистка спела гимн на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне, а также познакомилась со многими американскими политиками и артистами. 15 декабря певица разместила совместное фото с Байденами, но не стала разглашать подробности. Позже она сообщила, что американский президент лично заверил ее, что Украина победит российских оккупантов.

Теги: Джамала, война России против Украины, певица
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