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21 февраля, 2023
 
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"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца

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Вакарчук: Мой сын Иван в свои год и восемь месяцев знает много слов
Вакарчук: Мой сын Иван в свои год и восемь месяцев знает много слов
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 21 февраля в Instagram рассказал о любимых словах своего почти двухлетнего сына Ивана. Пост он посвятил Международному дню родного языка.

Артист написал, что одним из любимых слов его первенца является слово "счастье".

"Мой сын Иван в свои год и восемь месяцев знает много слов. Сейчас он очень любит говорить "поезд", "барсук", "еж", "чемодан". Но фавориты меняются еженедельно. Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить. Говорить на родном языке! Это счастье, – написал Вакарчук. – Украинский язык  едва ли не самое сильное наше оружие. Самое стратегическое – так точно".

Контекст:

Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

19 июня 2021 года у Вакарчука родился сын Иван, а 21 июня 2022 года – дочь Соломия. СМИ писали, что матерью детей музыканта является украинский кинопродюсер Евгения Яцута. Сам Вакарчук не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.

Вакарчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками, а также поет для жителей освобожденных от российских оккупантов городов. Вместе с коллективом он ездит на гастроли за границу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Святослав Вакарчук, украинский язык, дети
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