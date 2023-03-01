Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны

Dantes: С каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать Скріншот: ҐРУНТ / YouTube

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты и если ок, выезжаешь", – сообщил он.

Певец признался, что получать разрешение становится с каждым разом все сложнее из-за того, что некоторые его коллеги, воспользовавшись этой возможностью, выехали и не вернулись в Украину.

Обратившись к ним, Dantes призвал так не поступать.

"Вы подставляете тех, кто выезжает за границу, чтобы что-то сделать для страны. Потому что с каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать", – заявил он.

Певец признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину выезжал за границу около четырех раз. Он отметил, что ему гораздо проще собрать деньги для Украины за границей, чем дома.

"Мне моральнее собирать там бабки и привозить их сюда и напоминать: "Але, война не закончилась", – подытожил он.