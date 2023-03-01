Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты и если ок, выезжаешь", – сообщил он.
Певец признался, что получать разрешение становится с каждым разом все сложнее из-за того, что некоторые его коллеги, воспользовавшись этой возможностью, выехали и не вернулись в Украину.
Обратившись к ним, Dantes призвал так не поступать.
"Вы подставляете тех, кто выезжает за границу, чтобы что-то сделать для страны. Потому что с каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать", – заявил он.
Певец признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину выезжал за границу около четырех раз. Он отметил, что ему гораздо проще собрать деньги для Украины за границей, чем дома.
"Мне моральнее собирать там бабки и привозить их сюда и напоминать: "Але, война не закончилась", – подытожил он.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.