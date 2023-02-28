"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа

"Я думал, что о коллегах надо правду-матку рубить. Но комментрии говорят сами о себе. Я очень добрый человек. Я пытаюсь поставить себя на его место. Может быть, он так представляет себе волонтерство?" – заявил артист.
По словам Dantes, для Потапа этот трек станет полезным опытом.
17 февраля Потап заявил, что его новая песня посвящена украинским волонтерам. "Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет в первом куплете артист.
В качестве видеоряда в клипе использованы архивные кадры, на которых запечатлены волонтеры украинского проекта "Добробат" во время разбора завалов разрушенных российскими оккупантами зданий.
Песня вызвала критику как со стороны волонтеров, так и со стороны слушателей. В настоящее время артист ограничил возможность комментировать его работу в YouTube.