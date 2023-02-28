"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа

Dantes о Потапе: Может быть, он так представляет себе волонтерство? Скриншот: ҐРУНТ / YouTube

"Я думал, что о коллегах надо правду-матку рубить. Но комментрии говорят сами о себе. Я очень добрый человек. Я пытаюсь поставить себя на его место. Может быть, он так представляет себе волонтерство?" – заявил артист.

По словам Dantes, для Потапа этот трек станет полезным опытом.