"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой

Dantes: Мы нужны им! Делаем все для них и ждем скорейшего возвращения Фото: vladimirdantes / Instagram

"Одно дело – писать благодарности в Instagram и совсем другое – приехать туда и поблагодарить каждого. Заверить, что мы не забываем о них, что мы очень благодарны и стараемся со всех сил, чтобы у них было все необходимое, – написал он. – Я очень приглашаю всех артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня".

Певец отметил, что планирует приехать с концертами на передовую еще не раз.

"Мы нужны им! Делаем все для них и ждем скорейшего возвращения". – подытожил он.

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