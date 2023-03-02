Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
Новости

"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes: Мы нужны им! Делаем все для них и ждем скорейшего возвращения
Dantes: Мы нужны им! Делаем все для них и ждем скорейшего возвращения
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes за два дня дал восемь концертов для украинских защитников на передовой в Донецкой области. Об этом он написал 2 марта в Instagram.

"Одно дело – писать благодарности в Instagram и совсем другое – приехать туда и поблагодарить каждого. Заверить, что мы не забываем о них, что мы очень благодарны и стараемся со всех сил, чтобы у них было все необходимое, –  написал он. –  Я очень приглашаю всех артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня".

Певец отметил, что планирует приехать с концертами на передовую еще не раз.

"Мы нужны им! Делаем все для них и ждем скорейшего возвращения". – подытожил он.

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Донецк, концерт, война России против Украины, певец, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Галина ГРИШИНА
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Галина ГРИШИНА
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 