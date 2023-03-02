"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой

"Одно дело – писать благодарности в Instagram и совсем другое – приехать туда и поблагодарить каждого. Заверить, что мы не забываем о них, что мы очень благодарны и стараемся со всех сил, чтобы у них было все необходимое, – написал он. – Я очень приглашаю всех артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня".
Певец отметил, что планирует приехать с концертами на передовую еще не раз.
"Мы нужны им! Делаем все для них и ждем скорейшего возвращения". – подытожил он.
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Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".
После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.