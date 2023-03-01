Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
Новости

"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу

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Dantes: В первые два месяца я вообще думал, что моя сексуальная жизнь закончилась
Dantes: В первые два месяца я вообще думал, что моя сексуальная жизнь закончилась
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец и волонтер Dantes в интервью, которое 29 февраля вышло на YouTube-канале "Ґрунт", ответил на вопрос, как изменилась его сексуальная жизнь после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На тот момент певец уже расстался со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой, но еще не начал строить новые отношения.

"В первые два месяца я вообще думал, что моя сексуальная жизнь закончилась. Реально. Секс? Это что такое? Не сейчас, не время, – заявил 34-летний артист.– Секс стал не самым главным в жизни. Он есть, и классно. Какая его роль в моей жизни? Не первая, короче".

При этом Dantes уверен, что в Украине в ближайшее время ожидается всплеск рождаемости, так как у человека сильный "инстинкт самосохранения".

Контекст:

В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании в конце марта 2022 года. Сейчас он состоит в отношениях с украинским ресторатором и дизайнером Дарьей Кацуриной.

У нее от предыдущих отношений с украинским бизнесменом Михаилом Кацуриным есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Кацурин сейчас является бойфрендом Дорофеевой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: секс, певец, Dantes, рождаемость, Даша Кацурина
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