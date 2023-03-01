"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу

Dantes: В первые два месяца я вообще думал, что моя сексуальная жизнь закончилась Фото: vladimirdantes / Instagram

На тот момент певец уже расстался со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой, но еще не начал строить новые отношения.

"В первые два месяца я вообще думал, что моя сексуальная жизнь закончилась. Реально. Секс? Это что такое? Не сейчас, не время, – заявил 34-летний артист.– Секс стал не самым главным в жизни. Он есть, и классно. Какая его роль в моей жизни? Не первая, короче".

При этом Dantes уверен, что в Украине в ближайшее время ожидается всплеск рождаемости, так как у человека сильный "инстинкт самосохранения".