"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу

На тот момент певец уже расстался со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой, но еще не начал строить новые отношения.
"В первые два месяца я вообще думал, что моя сексуальная жизнь закончилась. Реально. Секс? Это что такое? Не сейчас, не время, – заявил 34-летний артист.– Секс стал не самым главным в жизни. Он есть, и классно. Какая его роль в моей жизни? Не первая, короче".
При этом Dantes уверен, что в Украине в ближайшее время ожидается всплеск рождаемости, так как у человека сильный "инстинкт самосохранения".
В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании в конце марта 2022 года. Сейчас он состоит в отношениях с украинским ресторатором и дизайнером Дарьей Кацуриной.
У нее от предыдущих отношений с украинским бизнесменом Михаилом Кацуриным есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Кацурин сейчас является бойфрендом Дорофеевой.