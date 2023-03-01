"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после

"Грудь я сделала после первых родов. Довольна? Очень!" – написала она.
Кацурина отметила, что после вторых родов не намерена переделывать форму груди, так как ей все нравится.
Так Кацурина выглядела после пластики груди до вторых родов.
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А так – в 2015 году, за год до первых родов.
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Кацурина – мать двоих детей: дочери Александры (2016) и сына Ивана (2021). Их отец – ее бывший муж, украинский ресторатор Михаил Кацурин. Сейчас он состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, а Кацурина – с бывшим мужем артистки, украинским певцом Dantes.
В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. Детей у них нет.