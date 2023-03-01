Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
Новости

"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после

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Избранница Dantes призналась, что сейчас ей нравится форма ее груди
Избранница Dantes призналась, что сейчас ей нравится форма ее груди
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Девушка украинского певца и волонтера Dantes, 27-летний украинский ресторатор и дизайнер Дарья Кацурина, 28 февраля, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Storis, заявила, что после первых родов сделала пластику груди.

"Грудь я сделала после первых родов. Довольна? Очень!" – написала она. 

Кацурина отметила, что после вторых родов не намерена переделывать форму груди, так как ей все нравится.

Скриншот: dasha_katsurina / Instagram
Скриншот: dasha_katsurina / Instagram

Так Кацурина выглядела после пластики груди до вторых родов.

А так  – в 2015 году, за год до первых родов.

Контекст:

Кацурина – мать двоих детей: дочери Александры (2016) и сына Ивана (2021). Их отец – ее бывший муж, украинский ресторатор Михаил Кацурин. Сейчас он состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, а Кацурина – с бывшим мужем артистки, украинским певцом Dantes.

В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. Детей у них нет. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: пластическая хирургия, грудь, Dantes, Даша Кацурина
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