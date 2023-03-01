"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после

Избранница Dantes призналась, что сейчас ей нравится форма ее груди Скриншот: vladimirdantes / Instagram

"Грудь я сделала после первых родов. Довольна? Очень!" – написала она.

Кацурина отметила, что после вторых родов не намерена переделывать форму груди, так как ей все нравится.

Скриншот: dasha_katsurina / Instagram

Так Кацурина выглядела после пластики груди до вторых родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Katsurina (@dasha_katsurina)

А так – в 2015 году, за год до первых родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Katsurina (@dasha_katsurina)