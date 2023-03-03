Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат

Серга: Я не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну Фото: thekolya / Instagram

"На мой взгляд, в это сложное время мы должны быть ответственными гражданами и помогать своему государству и своему народу. Поэтому каждый должен пойти в военкомат, отметиться и вернуться к своей работе, – сказал он. – Не всех сразу отправляют на фронт. Сначала идут те, кто имеет военный опыт или необходимые навыки. А уже потом подбирают людей, которые не были причастны к военному делу".

Серга подчеркнул, что для победы над российскими оккупантами украинская армия должна быть обеспечена мотивированными защитниками.

"Сначала эти люди проходят обучение и соответствующую подготовку, а потом уже их отправляют в зону боевых действий. На фронте есть разные направления. Армия – это большая система. И для того, чтобы она работала сбалансированно и равномерно, необходимо обеспечить все цеха мотивированными, мощными исполнителями", – заявил он.

Комментируя свое решение пойти добровольцем, Серга подчеркнул, что "не видел для себя иного выбора".

"Я не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну. Я понимал, что сейчас важен вклад каждого гражданина, и если есть шанс остановить врага, то я хочу быть причастным к этому. В противном случае лучше умереть в бою, чем жить рабом, – сказал он. – У меня был разговор с представителями Генштаба ВСУ, мы пришли к выводу, где я могу быть максимально полезным. Поэтому я и начал активно работать с "Культурным десантом".