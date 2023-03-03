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03 марта, 2023
 
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Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат

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Серга: Я не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну
Серга: Я не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну
Фото: thekolya / Instagram

Украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга, который в составе ВСУ защищает Украину, считает, что во время военного положения и всеобщей мобилизации каждый должен отметиться в военкомате. Об этом он заявил в интервью, которое 2 марта опубликовано на сайте "24 канала".

"На мой взгляд, в это сложное время мы должны быть ответственными гражданами и помогать своему государству и своему народу. Поэтому каждый должен пойти в военкомат, отметиться и вернуться к своей работе, – сказал он. – Не всех сразу отправляют на фронт. Сначала идут те, кто имеет военный опыт или необходимые  навыки. А уже потом подбирают людей, которые не были причастны к военному делу". 

Серга подчеркнул, что для победы над российскими оккупантами украинская армия должна быть обеспечена мотивированными защитниками.

"Сначала эти люди проходят обучение и соответствующую подготовку, а потом уже их отправляют в зону боевых действий. На фронте есть разные направления. Армия – это большая система. И для того, чтобы она работала сбалансированно и равномерно, необходимо обеспечить все цеха мотивированными, мощными исполнителями", –  заявил он. 

Комментируя свое решение пойти добровольцем, Серга подчеркнул, что "не видел для себя иного выбора".

"Я не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну. Я понимал, что сейчас важен вклад каждого гражданина, и если есть шанс остановить врага, то я хочу быть причастным к этому. В противном случае лучше умереть в бою, чем жить рабом, – сказал он. – У меня был разговор с представителями Генштаба ВСУ, мы пришли к выводу, где я могу быть максимально полезным. Поэтому я и начал активно работать с "Культурным десантом".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Верховная Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мобилизация, военкомат, военное положение, война России против Украины, Коля Серга
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