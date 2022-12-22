"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине

В стихотворении он обратился к матерям 100 тыс. российских оккупантов, которых ликвидировали силы обороны Украины за 10 месяцев с момента полномасштабного вторжения РФ.

"100 000… для российских матерей,

Я эти строки извлеку из мрака,

Как вы могли судьбу своих детей,

Отдать на растерзание маньяку?!

Прислушайтесь, как в дом вошла беда,

И забывайте про родные лица,

Они теперь – насильников орда,

Грабители и мертвые убийцы…

Вы как-то расспросите мужиков,

По сколько их осталось в каждой роте?

А вечером – товарищ Соловьев,

Вам вновь расскажет про тринадцать сотен.

100 000 хлопцев Бог войны забрал,

Огромный стадион, как в Барселоне,

И каждый жизнь не родине отдал,

А карлику замшелому на троне!

Ах, если б только думать вы могли,

Стакан граненый не вливая в глотку,

И к мавзолею всей толпой пришли,

То бункерный повис бы на колготках!

100 000 душ теперь в аду горит,

На оборотах адской центрифуги,

Могила от москвы и до твери,

Погостик от столицы до калуги!

И этот холм насыпала Рука…

Но как же блеет мерзко и убого,

Мамаша, потерявшая сынка:

Я видела в кремле живого Бога…

100 000 грохнул ваш кремлевский гад,

Чтоб выше стать… А вам своих не жалко?

С конвейера сойдут 100 000 "лад",

Вдобавок к наворованным стиралкам!

100 000 братьев, сыновей, отцов,

Устанете всех на граните высечь,

Ушли их голоса, тела, любовь,

Услышьте, мамы! Их уже 100 000!

100 000! Донесите в каждый дом,

Пусть зеркала орут вам, как скрижали,

Что это кара Божия за то,

Что вы когда-то просто промолчали", – написал он.