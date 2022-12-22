"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине

В стихотворении он обратился к матерям 100 тыс. российских оккупантов, которых ликвидировали силы обороны Украины за 10 месяцев с момента полномасштабного вторжения РФ.
"100 000… для российских матерей,
Я эти строки извлеку из мрака,
Как вы могли судьбу своих детей,
Отдать на растерзание маньяку?!
Прислушайтесь, как в дом вошла беда,
И забывайте про родные лица,
Они теперь – насильников орда,
Грабители и мертвые убийцы…
Вы как-то расспросите мужиков,
По сколько их осталось в каждой роте?
А вечером – товарищ Соловьев,
Вам вновь расскажет про тринадцать сотен.
100 000 хлопцев Бог войны забрал,
Огромный стадион, как в Барселоне,
И каждый жизнь не родине отдал,
А карлику замшелому на троне!
Ах, если б только думать вы могли,
Стакан граненый не вливая в глотку,
И к мавзолею всей толпой пришли,
То бункерный повис бы на колготках!
100 000 душ теперь в аду горит,
На оборотах адской центрифуги,
Могила от москвы и до твери,
Погостик от столицы до калуги!
И этот холм насыпала Рука…
Но как же блеет мерзко и убого,
Мамаша, потерявшая сынка:
Я видела в кремле живого Бога…
100 000 грохнул ваш кремлевский гад,
Чтоб выше стать… А вам своих не жалко?
С конвейера сойдут 100 000 "лад",
Вдобавок к наворованным стиралкам!
100 000 братьев, сыновей, отцов,
Устанете всех на граните высечь,
Ушли их голоса, тела, любовь,
Услышьте, мамы! Их уже 100 000!
100 000! Донесите в каждый дом,
Пусть зеркала орут вам, как скрижали,
Что это кара Божия за то,
Что вы когда-то просто промолчали", – написал он.
Мага после нападения РФ на Украину ушел добровольцем на фронт.
На своей странице в Facebook публикует стихотворения, в которых высмеивает российских оккупантов.