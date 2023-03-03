Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства

Пугачева: Когда читаешь, что твой "шикарный дворец" ограбили, начинаешь задумываться, в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает Фото: allapugacheva_prima / Instagram

Пугачева заявила, что не помнит и не общается с людьми, которые комментируют ее жизнь, заявляя, что якобы с ней "на связи".

Артистка также опровергла слухи о том, что их дом в Израиле ограбили, а ее намерены лишить израильского гражданства.

"Когда читаешь, что твой "шикарный дворец" ограбили, начинаешь задумываться, в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает. Никто нас не грабил. Никто гражданства не лишает. Если кому-то в радость думать, что мне плохо, – пусть порадуются", – резюмировала она.