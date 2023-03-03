Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото

"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только на экране телефона", – подписал он снимок.

Контекст:

Демьян – четвертый ребенок Сенцова. Он родился в декабре 2022 года в США. Его мать – директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероники Вельч.

Сенцов и Вельч поженились летом 2022 года. В конце января 2023 года Вельч писала, что их с Сенцовым сын получил украинское гражданство, а 2 марта сообщила, что приехала вместе с ребенком в Украину.

От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий сын Лев.