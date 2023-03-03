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03 марта, 2023
 
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Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото

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У Сенцова четверо детей
У Сенцова четверо детей
Фото: Oleh Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов, 3 марта опубликовал в Facebook первое совместное фото со своим сыном Демьяном, который три месяца назад родился в США.

"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только на экране телефона",  подписал он снимок.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid0Yfv3md9qE8LgoAbXPT2G18W6ZjdePLwQ3H7aoM51NBp9u3jep3wFJPauLuT4T9aml

Контекст:

Демьян – четвертый ребенок Сенцова. Он родился в декабре 2022 года в США. Его мать – директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероники Вельч.

Сенцов и Вельч поженились летом 2022 года. В конце января 2023 года Вельч писала, что их с Сенцовым сын получил украинское гражданство, а 2 марта сообщила, что приехала вместе с ребенком в Украину.

От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий сын Лев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Сенцов, дети, война России против Украины, семья
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