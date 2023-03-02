"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото

В комментариях она сообщила, что вернулась из США в Украину. Вельч не уточнила, приехал ли вместе с ней ее старший сын от предыдущих отношений.
"Когда впервые увидел роднон "від Сяну до Дону", – подписала она фото.
"Немножко удивлен Сяном", – отреагировали подписчики.
"Умение удивляться – большая ценность. Это он еще отца в жизни не видел", – шутя ответила Вельч.
Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий сын Лев (2012).
5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года. В начале декабря стало известно, что у супругов родился сын. Дату рождения ребенка они не сообщали.
В конце января 2023 года Вельч писала, что их с Сенцовым сын получил украинское гражданство.
От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.
14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.