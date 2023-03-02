"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото

В комментариях она сообщила, что вернулась из США в Украину. Вельч не уточнила, приехал ли вместе с ней ее старший сын от предыдущих отношений.

"Когда впервые увидел роднон "від Сяну до Дону", – подписала она фото.

"Немножко удивлен Сяном", – отреагировали подписчики.

"Умение удивляться – большая ценность. Это он еще отца в жизни не видел", – шутя ответила Вельч.