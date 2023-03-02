Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
Новости

"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сенцов и Вельч назвали сына Демьяном
Сенцов и Вельч назвали сына Демьяном
Фото: Veronika Velch / Facebook

Жена бывшего политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова Вероника Вельч 2 марта в Facebook опубликовала снимки, на которых запечатлена вместе со своим трехмесячным сыном Демьяном в салоне автобуса.

В комментариях она сообщила, что вернулась из США в Украину. Вельч не уточнила, приехал ли вместе с ней ее старший сын от предыдущих отношений. 

"Когда впервые увидел роднон "від Сяну до Дону",  подписала она фото.

"Немножко удивлен Сяном", – отреагировали подписчики.

"Умение удивляться – большая ценность. Это он еще отца в жизни не видел",  – шутя ответила Вельч.

https://www.facebook.com/veronika.vlech/posts/pfbid02NkvUQ7wA65VinvbkZtvkoYLzDM7hbun1QP49xm3jAmxxGGpNsSoMyu9qP3nFEWdVl

Контекст:

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий сын Лев (2012).

5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года. В начале декабря стало известно, что у супругов родился сын. Дату рождения ребенка они не сообщали.

В конце января 2023 года Вельч писала, что их с Сенцовым сын получил украинское гражданство.

От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: гражданство, Олег Сенцов, режиссер, дети, война России против Украины, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
Галина ГРИШИНА
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Галина ГРИШИНА
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Галина ГРИШИНА
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 