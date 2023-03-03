Бульвар Шоубиз
 
03 марта, 2023
 
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"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли

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У Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита
У Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита
Фото предоставлено командой Данилка

Украинский артист Андрей Данилко из-за болезни отменил концерт в Таллинне, который был запланирован на 5 марта. Об этом сообщается на сайте компании Piletilevi, которая занимается продажей билетов в странах Балтии.

"У Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита. В связи с этим весь европейский тур откладывается по назначению врача,  говорится в заявлении. – В ближайшие дни мы сообщим вам о новой дате концерта. Организатор приносит свои извинения за неудобства, вызванные переносом".

Эстонское издание Limon 2 марта со ссылкой на комментарий помощников Данилко сообщило, что у артиста на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку.

"Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – подчеркнули собеседники издания. 

Отмечается, что европейский тур Данилко из-за болезни будет смещен на два месяца. 

Данилко пока что не комментировал свое состояние.

Контекст:

20 февраля Данилко, выступая в Барселоне (Испания), сообщил зрителям, что у него диагностировали ларингит. 13 февраля артист сообщил, что обращался за помощью к медикам перед концертом в Неаполе (Италия).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, помощь, Таллинн, Андрей Данилко, Европа, медики, болезнь, Верка Сердючка, билеты, диагноз
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