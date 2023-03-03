"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли

"У Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита. В связи с этим весь европейский тур откладывается по назначению врача, – говорится в заявлении. – В ближайшие дни мы сообщим вам о новой дате концерта. Организатор приносит свои извинения за неудобства, вызванные переносом".

Эстонское издание Limon 2 марта со ссылкой на комментарий помощников Данилко сообщило, что у артиста на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку.

"Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – подчеркнули собеседники издания.

Отмечается, что европейский тур Данилко из-за болезни будет смещен на два месяца.

Данилко пока что не комментировал свое состояние.