Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз

"Барселона, вы просто огонь! Просим прощения за голос. Не успели вылечить ларингит, к сожалению… Украина победит!" – написал Данилко.

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19 февраля Данилко опубликовал снимки, сделанные на концерте в Аликанте (Испания).

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Контекст:

Ларингит – это воспаление гортани. Приводит к резкому изменению голоса и осиплости.

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской деятельностью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай".