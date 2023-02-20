Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео

Пивоваров показал также свое выступление с забинтованной ногой, а также как ему снимают бинт. На видео можно заметить, что щиколотка музыканта распухла.
"Быдгощ. Все будет хорошо. До встречи!" – написал он.
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"Этот концерт будет в моем сердце навсегда – звук, энергия, сила, подача… Магия от первой до последней ноты. А выйти петь с травмой и, несмотря на боль, дать из себя 100% – это то, что показывает, кто ты есть! Горжусь. Спасибо за лучший концерт в моей жизни", – прокомментировала подписчица irina_tomasikiewicz.
Пивоваров обнародовал еще один ролик, снятый на концерте в Быдгоще до получения травмы ноги.
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Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.
Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с украинскими и российскими артистами.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист заявил, что забрал у российских певцов права на свои песни.