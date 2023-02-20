Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео

Пивоваров: Все будет хорошо Фото: pivovarovmusic / Instagram

Пивоваров показал также свое выступление с забинтованной ногой, а также как ему снимают бинт. На видео можно заметить, что щиколотка музыканта распухла.

"Быдгощ. Все будет хорошо. До встречи!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

"Этот концерт будет в моем сердце навсегда – звук, энергия, сила, подача… Магия от первой до последней ноты. А выйти петь с травмой и, несмотря на боль, дать из себя 100% – это то, что показывает, кто ты есть! Горжусь. Спасибо за лучший концерт в моей жизни", – прокомментировала подписчица irina_tomasikiewicz.

Пивоваров обнародовал еще один ролик, снятый на концерте в Быдгоще до получения травмы ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)