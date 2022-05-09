  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки

"Я ни с кем не общался. Боле этого, мы забрали все права и вообще наших песен там теперь нет", – сказал Пивоваров.

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Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос".

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с российскими и выступающими в РФ украинскими артистами, в числе которых были Филипп Киркоров, рэпер Мот, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие.