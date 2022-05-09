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09 мая, 2022
 
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"Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки

 
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С 2015 года Пивоваров сотрудничал из артистами з РФ
С 2015 года Пивоваров сотрудничал из артистами з РФ
Фото: pivovarovmusic / Instagram

Украинский певец, продюсер и автор песен Артем Пивоваров 9 мая в комментарии каналу "Украину" заявил, что забрал все права на композиции, которые ранее написал для артистов из РФ.

"Я ни с кем не общался. Боле этого, мы забрали все права и вообще наших песен там теперь нет",  сказал Пивоваров. 

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Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове. 

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". 

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с российскими и выступающими в РФ украинскими артистами, в числе которых были Филипп Киркоров, рэпер Мот, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие.

Теги: война России против Украины, Артем Пивоваров
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