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18 ноября, 2022
 
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"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки

Пивоваров чуть не травмировался на концерте
Пивоваров чуть не травмировался на концерте
Фото: pivovarovmusic / Instagram

Инцидент случился на одном из недавних концертов. Пивоваров раздавал автографы между песнями, как заметил, что фанатки под сценой развязали ему шнурки. Видео 17 ноября артист выложил у себя в Instagram.

"Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро? Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", – сказал артист.

Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос".

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с российскими и выступающими в РФ украинскими артистами, в числе которых были Филипп Киркоров, рэпер Мот, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие.

9 мая артист заявил, что забрал все права на композиции, которые ранее написал для артистов из РФ.

Теги: шоу-бизнес, концерт, Артем Пивоваров
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