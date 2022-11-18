"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки

"Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро? Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", – сказал артист.

Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Учился в медицинском колледже, после его окончания три года работал помощником анестезиолога. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос".

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничал с российскими и выступающими в РФ украинскими артистами, в числе которых были Филипп Киркоров, рэпер Мот, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие.

9 мая артист заявил, что забрал все права на композиции, которые ранее написал для артистов из РФ.