"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра

"С большой грустью и тяжелым сердцем вынужден перенести тур Farewell Yellow Brick Road в Европе и Великобритании на 2023 год", – написал он.
По словам артиста, в конце лета он получил травму во время падения.
"Я неловко упал на твердую поверхность и с тех пор испытываю сильную боль и дискомфорт в бедре. Несмотря на интенсивное лечение, боль продолжает усиливаться и затрудняет движение. Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее, чтобы вернуть меня в полную физическую форму и убедиться, что нет осложнений", – признался он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.
За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.
В феврале 2020 года во время гастролей в Австралии артист не смог продолжить концерт, так как из-за болезни у него пропал голос.