"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра

Элтон Джон: Я неловко упал на твердую поверхность и с тех пор испытываю сильную боль и дискомфорт в бедре Фото: eltonjohn / Instagram

"С большой грустью и тяжелым сердцем вынужден перенести тур Farewell Yellow Brick Road в Европе и Великобритании на 2023 год", – написал он.

По словам артиста, в конце лета он получил травму во время падения.

"Я неловко упал на твердую поверхность и с тех пор испытываю сильную боль и дискомфорт в бедре. Несмотря на интенсивное лечение, боль продолжает усиливаться и затрудняет движение. Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее, чтобы вернуть меня в полную физическую форму и убедиться, что нет осложнений", – признался он.

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