"Скучаю". Элтон Джон обнародовал фото с принцессой Дианой

"Скучаю по твоему смеху и огромному, прекрасному сердцу", – подписал он фото.

Контекст:

Принцесса Диана была первой женой британского принца Чарльза. Пара зарегистрировала брак 29 июля 1981 года. У супругов родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984).

В августе 1996 года принц Чарльз развелся с женой, а 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла. Автомобиль, в котором ехала принцесса Диана со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. С Элтоном Джоном у принцессы Дианы были дружеские отношения.