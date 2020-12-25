Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети

73-летний британский певец Элтон Джон примерил костюм Санта Клауса.

73-летний британский певец Элтон Джон разместил на своей странице в Instagram шуточное рождественское поздравление, представ в образе Санта Клауса.

Праздничный костюм певец дополнил очками, сделанными из дождика.

Озвучив традиционные поздравления, артист напел несколько строчек рождественской песенки под аккомпанемент колокольчика.

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Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

В конце июля 2020 года музыкант отмечал 30-летие трезвой жизни. Артист подчеркнул, что если бы не отказался от употребления алкоголя, то сейчас был бы уже мертв.