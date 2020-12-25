Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2020
 
Новости

Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети

73-летний британский певец Элтон Джон примерил костюм Санта Клауса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Элтон Джон на Рождество переоделся в костюм Санта Клауса
Элтон Джон на Рождество переоделся в костюм Санта Клауса
Скриншот: eltonjohn / Instagram

73-летний британский певец Элтон Джон разместил на своей странице в Instagram шуточное рождественское поздравление, представ в образе Санта Клауса. 

Праздничный костюм певец дополнил очками, сделанными из дождика.

Озвучив традиционные поздравления, артист напел несколько строчек рождественской песенки под аккомпанемент колокольчика.

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

В конце июля 2020 года музыкант отмечал 30-летие трезвой жизни. Артист подчеркнул, что если бы не отказался от употребления алкоголя, то сейчас был бы уже мертв. 

Теги: Рождество, Элтон Джон, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз"
  Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз"
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год
Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год
Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети
Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети
"Горячо". Мельник показал кубики на животе
"Горячо". Мельник показал кубики на животе
"Психанула, остригла косы". Танчинец показал дочь
"Психанула, остригла косы". Танчинец показал дочь
"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы
"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы
  "Пугачева на бэк-вокале", "Напоминает стиль Пугачевой". Орбакайте выпустила клип "Новый год, Come On". Видео
  "Пугачева на бэк-вокале", "Напоминает стиль Пугачевой". Орбакайте выпустила клип "Новый год, Come On". Видео
Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах
Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах
"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой
"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской
"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS