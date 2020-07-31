Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2020
 
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"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости

73-летний британский певец Элтон Джон заявил, что принятое 30 лет назад решение об отказе от алкоголя спасло ему жизнь.

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Джон: Я действительно благословенный человек
Джон: Я действительно благословенный человек
Фото: ЕРА

73-летний британский певец и музыкант Элтон Джон в конце июля отмечает 30-летие трезвой жизни. Об этом он написал на своей странице в Instagram.  

"Я действительно благословенный человек. Если бы я наконец не обратился за помощью 30 лет назад – был бы мертв. Спасибо от всего сердца всем людям, которые вдохновляли и поддерживали меня на этом пути", – написал он. 

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

О борьбе Элтона Джона с алкогольной и наркотической зависимостью говорится в биографическом музыкальном фильме режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен", который вышел на экран в 2019 году. 

Теги: Великобритания, Элтон Джон, алкоголизм, певец
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