"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости

73-летний британский певец и музыкант Элтон Джон в конце июля отмечает 30-летие трезвой жизни. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Я действительно благословенный человек. Если бы я наконец не обратился за помощью 30 лет назад – был бы мертв. Спасибо от всего сердца всем людям, которые вдохновляли и поддерживали меня на этом пути", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Reflecting on the most magical day having celebrated my 30th Sobriety Birthday. So many lovely cards, flowers and chips from my sons, David, friends in the Program, staff at the office and in our homes. I’m truly a blessed man. If I hadn’t finally taken the big step of asking for help 30 years ago, I’d be dead. Thank-you from the bottom of my heart to all the people who have inspired and supported me along the way.
Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.
За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.
Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.
О борьбе Элтона Джона с алкогольной и наркотической зависимостью говорится в биографическом музыкальном фильме режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен", который вышел на экран в 2019 году.