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16 февраля, 2023
 
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Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит

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Самые известные фильмы с участием Уиллиса "Крепкий орешек", "Пятый элемент", "Армагеддон"
Самые известные фильмы с участием Уиллиса – "Крепкий орешек", "Пятый элемент", "Армагеддон"
Фото: ЕРА

Состояние 67-летнего американского актера Брюса Уиллиса ухудшилось. Об этом 16 февраля в Instagram сообщила его жена, британская актриса Эмма Хеминг, разместив новое фото актера.

"С тех пор, как весной 2022 года мы объявили о диагнозе Брюса, его состояние ухудшилось, и теперь у нас более конкретный диагноз: фронтотемпоральная деменция. К сожалению, проблемы с общением – это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Пока это больно, но наконец-то у нас есть четкий диагноз", – написала она.

Контекст:

Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998). 

Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем – тогда у него диагностировали афазию [нарушение речи].

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Брюс Уиллис, болезнь, семья, диагноз, Эмма Хеминг
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