Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит

"С тех пор, как весной 2022 года мы объявили о диагнозе Брюса, его состояние ухудшилось, и теперь у нас более конкретный диагноз: фронтотемпоральная деменция. К сожалению, проблемы с общением – это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Пока это больно, но наконец-то у нас есть четкий диагноз", – написала она.

Контекст:

Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998).

Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем – тогда у него диагностировали афазию [нарушение речи].