Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура

Певица уже дала концерт в Варшаве 18 февраля. 24 февраля она выступит в польском городе Жешуве, после чего отправится в Вильнюс (Литва), где даст концерт 25 февраля.
С 29 марта по 11 мая будет продолжаться тур Каменских по Украине. Он называется так, как и песня из репертуара певицы: "Я – Україна". В рамках тура Каменских даст 15 концертов в разных городах Украины.
Пост певица сопроводила своим фото, на котором она запечатлена в мини-платье, ботфортах и колготках в сетку.
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28 января Каменских заявила, что с каждого проданного билета ее тура "Я – Україна" часть средств будет направлена на поддержку Украины. Она не конкретизировала, какой процент и куда именно будут переведены средства.
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.