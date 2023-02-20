Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура

Певица уже дала концерт в Варшаве 18 февраля. 24 февраля она выступит в польском городе Жешуве, после чего отправится в Вильнюс (Литва), где даст концерт 25 февраля.

С 29 марта по 11 мая будет продолжаться тур Каменских по Украине. Он называется так, как и песня из репертуара певицы: "Я – Україна". В рамках тура Каменских даст 15 концертов в разных городах Украины.

Пост певица сопроводила своим фото, на котором она запечатлена в мини-платье, ботфортах и колготках в сетку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

28 января Каменских заявила, что с каждого проданного билета ее тура "Я – Україна" часть средств будет направлена на поддержку Украины. Она не конкретизировала, какой процент и куда именно будут переведены средства.