Бульвар Шоубиз
 
20 февраля, 2023
 
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Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9

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Кейт Миддлтон выбрала для светского мероприятия наряд, который уже засветила раньше
Кейт Миддлтон выбрала для светского мероприятия наряд, который уже засветила раньше
Фото: EPA

Британская принцесса Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила церемонию вручения кинонаград BAFTA 2023. Фото разместили 19 февраля на странице издания Vogue в Instagram.

На красную дорожку герцогиня Кембриджская Кейт вышла в белом платье в пол и высоких черных перчатках. Принц Уильям – в бархатном пиджаке и бабочке, а также прямых брюках.

Принцесса Кэтрин выбрала платье в пол от бренда Alexander McQueen. Об этом написало издание Vogue.

Это платье герцогиня Кейт надевала уже в 2019 году. Теперь она добавила каскадную драпировку на плече. Образ супруга принца Уильяма дополнила черными высокими перчатками и серьгами от Zara за $27,9.

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания. 

Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году. Имена победителей премии можно узнать здесь.

Теги: премия, принц Уильям, BAFTA, платье, Кейт Миддлтон, Zara, принцесса, фото, церемония
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