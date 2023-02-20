Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9

На красную дорожку герцогиня Кембриджская Кейт вышла в белом платье в пол и высоких черных перчатках. Принц Уильям – в бархатном пиджаке и бабочке, а также прямых брюках.
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Принцесса Кэтрин выбрала платье в пол от бренда Alexander McQueen. Об этом написало издание Vogue.
Это платье герцогиня Кейт надевала уже в 2019 году. Теперь она добавила каскадную драпировку на плече. Образ супруга принца Уильяма дополнила черными высокими перчатками и серьгами от Zara за $27,9.
Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.
Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.
BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году. Имена победителей премии можно узнать здесь.