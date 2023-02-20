Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9

Кейт Миддлтон выбрала для светского мероприятия наряд, который уже засветила раньше Фото: EPA

На красную дорожку герцогиня Кембриджская Кейт вышла в белом платье в пол и высоких черных перчатках. Принц Уильям – в бархатном пиджаке и бабочке, а также прямых брюках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Принцесса Кэтрин выбрала платье в пол от бренда Alexander McQueen. Об этом написало издание Vogue.

Это платье герцогиня Кейт надевала уже в 2019 году. Теперь она добавила каскадную драпировку на плече. Образ супруга принца Уильяма дополнила черными высокими перчатками и серьгами от Zara за $27,9.