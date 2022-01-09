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09 января, 2022
 
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Герцогиня Кембриджская представила сразу три новых фото в честь своего 40-летия

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Автор трех новых фото Герцогини Кембриджской фотограф Паоло Роверси
Автор трех новых фото Герцогини Кембриджской – фотограф Паоло Роверси
Фото: dukeandduchessofcambridge / Instagram

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которой 9 января исполнилось 40 лет, в день рождения анонсировала выход трех новых фото, первое из которых уже размещено на официальной странице в Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских. Второй и третий снимок 9 января опубликовало американское издание People на своей странице в соцсети.

Автор трех фото – фотограф Паоло Роверси. Снимки войдут в постоянную коллекцию национальной портретной галереи,  патроном которой является герцогиня.

На первом фото супруга принца Уильяма позирует в пышном белом платье с обнаженными плечами и распущенными волосами. На безымянном пальце левой руки герцогиня демонстрирует помолвочное кольцо принцессы Дианы.

Второй снимок Герцогини Кембриджской Кэтрин, который был опубликован в Instagram издания People, портретный.

На третьем фото, которое также опубликовано  в Instagram издания People, супруга принца Уильяма позирует в красном платье, одно плечо которого оголено, а второе декорировано рукавом-фонариком.

Контекст:

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в Рединге. Британский принц Уильям познакомился с будущей женой в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

Герцог и герцогиня воспитывают троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Теги: принц Уильям, принцесса Диана, платье, Кейт Миддлтон, фото, герцогиня Кембриджская Кэтрин, People
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