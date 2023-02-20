Названы лауреаты премии BAFTA 2023

Картина признана лучшим фильмом и лучшим фильмом на иностранном языке, а также отмечена в номинациях "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Бергер получил приз за лучшую режиссерскую работу.
Лучшей актрисой названа австралийская актриса Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", а лучшим актером стал американский артист Остин Батлер, исполнивший роль Элвиса Пресли в фильме "Элвис".
В номинации "Лучший анимационный фильм" награду получил мультипликационный фильм "Пиноккио" Гильермо Дель Торо.
Награду за лучший документальный фильм вручили проекту "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра.Лауреатами премии также стали:
BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году.