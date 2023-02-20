Бульвар Шоубиз
 
20 февраля, 2023
 
Новости

Названы лауреаты премии BAFTA 2023

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Картина "На западном фронте без перемен" стала лауреатом премии в семи номинациях
Картина "На западном фронте без перемен" стала лауреатом премии в семи номинациях
Фото: bafta.org

В Лондоне (Великобритания) 19 февраля состоялась церемония награждения лауреатов премии BAFTA. Триумфатором премии стала картина немецкого режиссера Эдварда Бергера, снятая по одноименному роману немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен". Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Картина признана лучшим фильмом и лучшим фильмом на иностранном языке, а также отмечена в номинациях "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Бергер получил приз за лучшую режиссерскую работу.

Лучшей актрисой названа австралийская актриса Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", а лучшим актером стал американский артист Остин Батлер, исполнивший роль Элвиса Пресли в фильме "Элвис". 

В номинации "Лучший анимационный фильм" награду получил мультипликационный фильм "Пиноккио" Гильермо Дель Торо. 

Награду за лучший документальный фильм вручили проекту "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра. 

Лауреатами премии также стали: 
  • ирландская актриса Керри Кондон ("Банши Инишерина") в номинации "Лучшая актриса второго плана";
  •  ирландский актер Барри Кеоган ("Банши Инишерина") в номинации "Лучший актер второго плана"; 
  • фильм "Банши Инишерина" в номинации "Лучший британский фильм".
Контекст:

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, премия, режиссер, BAFTA, Кейт Бланшетт, Гильермо дель Торо, награда, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?"
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?"
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно
Дмитрий ГОРДОН
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?"
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
Галина ГРИШИНА
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
Галина ГРИШИНА
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Галина ГРИШИНА
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 