Названы лауреаты премии BAFTA 2023

Картина "На западном фронте без перемен" стала лауреатом премии в семи номинациях Фото: bafta.org

Картина признана лучшим фильмом и лучшим фильмом на иностранном языке, а также отмечена в номинациях "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Бергер получил приз за лучшую режиссерскую работу.

Лучшей актрисой названа австралийская актриса Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", а лучшим актером стал американский артист Остин Батлер, исполнивший роль Элвиса Пресли в фильме "Элвис".

В номинации "Лучший анимационный фильм" награду получил мультипликационный фильм "Пиноккио" Гильермо Дель Торо.

Награду за лучший документальный фильм вручили проекту "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра.

ирландская актриса Керри Кондон ("Банши Инишерина") в номинации "Лучшая актриса второго плана";

ирландский актер Барри Кеоган ("Банши Инишерина") в номинации "Лучший актер второго плана";

фильм "Банши Инишерина" в номинации "Лучший британский фильм".

Контекст: BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году.

Лауреатами премии также стали: