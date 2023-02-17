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Грозеву и всей его семье запретили присутствовать на церемонии BAFTA. Полиция считает их "угрозой общественной безопасности"

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Грозев: Такие моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру
Грозев: Такие моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру
Фото: ЕРА

Исполнительный директор Bellingcat Христо Грозев 17 февраля сообщил в Twitter, что полиция запретила ему и всей его семье присутствовать на церемонии вручения премии BAFTA, которая пройдет в эти выходные.

"Я с удивлением обнаружил, что мне и всей моей семье британская полиция запретила присутствовать в эти выходные на вручении премии BAFTA, на которую номинирован документальный фильм "Навальный". Озвученная причина – мы "представляем угрозу общественной безопасности", – написал он.

Журналист-расследователь отметил, что понимает необходимость обеспечения общественной безопасности, и добавил: "Я не представляю, каким образом мой сын или дочь-подросток представляют собой риск для общества". 

"Такие моменты, как этот, показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру. Эта опасность исходит не только от диктаторов-убийц, но и от того, что голоса журналистов замалчиваются вместо того, чтобы усиливаться цивилизованным миром, которому они пытаются служить", – подчеркнул Грозев. 

Контекст:

Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ. В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине.

В декабре министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск.

Последние 20 лет журналист жил в Австрии, но 31 января 2023 года сообщил, что был вынужден покинуть Вену – столица Австрии стала для него "настолько опасным местом, что он не сможет вернуться в город в ближайшее время". Власти Австрии считают, что журналисту грозит опасность, написала Financial Times 16 февраля. Согласно статье, Грозев сейчас в Северной Америке. 

Вручение BAFTA пройдет 19 февраля в Лондоне.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, преследования, Австрия, угрозы, BAFTA, Bellingcat, Христо Грозев
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