Грозеву и всей его семье запретили присутствовать на церемонии BAFTA. Полиция считает их "угрозой общественной безопасности"

"Я с удивлением обнаружил, что мне и всей моей семье британская полиция запретила присутствовать в эти выходные на вручении премии BAFTA, на которую номинирован документальный фильм "Навальный". Озвученная причина – мы "представляем угрозу общественной безопасности", – написал он.
Журналист-расследователь отметил, что понимает необходимость обеспечения общественной безопасности, и добавил: "Я не представляю, каким образом мой сын или дочь-подросток представляют собой риск для общества".
"Такие моменты, как этот, показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру. Эта опасность исходит не только от диктаторов-убийц, но и от того, что голоса журналистов замалчиваются вместо того, чтобы усиливаться цивилизованным миром, которому они пытаются служить", – подчеркнул Грозев.
These dangers don't stem just from murderous dictators, but also from having journalists' voices hushed - instead of amplified - by the civilized world they are trying to serve.— Christo Grozev (@christogrozev) February 17, 2023
Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ. В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине.
В декабре министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск.
Последние 20 лет журналист жил в Австрии, но 31 января 2023 года сообщил, что был вынужден покинуть Вену – столица Австрии стала для него "настолько опасным местом, что он не сможет вернуться в город в ближайшее время". Власти Австрии считают, что журналисту грозит опасность, написала Financial Times 16 февраля. Согласно статье, Грозев сейчас в Северной Америке.
Вручение BAFTA пройдет 19 февраля в Лондоне.