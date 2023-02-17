Грозеву и всей его семье запретили присутствовать на церемонии BAFTA. Полиция считает их "угрозой общественной безопасности"

Грозев: Такие моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру Фото: ЕРА

"Я с удивлением обнаружил, что мне и всей моей семье британская полиция запретила присутствовать в эти выходные на вручении премии BAFTA, на которую номинирован документальный фильм "Навальный". Озвученная причина – мы "представляем угрозу общественной безопасности", – написал он.

Журналист-расследователь отметил, что понимает необходимость обеспечения общественной безопасности, и добавил: "Я не представляю, каким образом мой сын или дочь-подросток представляют собой риск для общества".

"Такие моменты, как этот, показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру. Эта опасность исходит не только от диктаторов-убийц, но и от того, что голоса журналистов замалчиваются вместо того, чтобы усиливаться цивилизованным миром, которому они пытаются служить", – подчеркнул Грозев.