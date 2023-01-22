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Россия в 2016 году планировала совершить переворот в Болгарии – Bellingcat

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В апреле 2016 года две военизированные группировки должны были совершить переворот в Болгарии
В апреле 2016 года две военизированные группировки должны были совершить переворот в Болгарии
Фото: depositphotos.com

Россия планировала дестабилизировать ситуацию в Болгарии в апреле 2016 года. Об этом 17 января заявил исполнительный директор Bellingcat Христо Грозев в ходе круглого стола о влиянии дезинформации, организованного "Демократической Болгарией" в Народном собрании (парламент Болгарии), сообщило "Свободная Европа".

Цель состояла в том, чтобы совершить переворот двумя военизированными группировками по образцу переворота, осуществленного в Черногории в том же году, рассказал Грозев. 

По его информации, акции протеста должна была состоятся 20 апреля 2016 года перед зданием парламента. В ней должны были участвовать болгарский военный союз "Васил Левски" и БНО "Шипка". Операция якобы поддерживалась Русской православной церковью. Большая часть активистов военизированных организаций была превентивно задержана полицией и пропустила акцию протеста в Софии, рассказал Грозев, поэтому операция провалилась.

Исполнительный директор Bellingcat провел параллель между этой акцией и попыткой государственного переворота в Черногории в 2016 году. Как отметило "Свободная Европа", тогда 14 человек были осуждены за то, что планировали захватить здание парламента во время выборов 2016 года.

Грозев подчеркнул, что две организации, организовавшие акции протеста в Софии в 2016 году, продолжают действовать, и предупредил, что не исключена возможность их повторной "активизации". Он добавил, что действия России могут быть более агрессивными, чем в 2016 году.

Теги: Россия, протесты, Болгария, Черногория, ГРУ, акции, Bellingcat, акции протеста, операция, Христо Грозев
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