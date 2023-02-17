Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото

"Спина к спине – укрепляем украинцев вместе!" – написала она.

Егорова анонсировала благотворительный тренинг для преподавателей йоги, который пройдет с 21-го по 29 мая и с 5-го по 13 июня. Тренинг будет проведен бесплатно на украинском языке. Его участниками станут 12 человек.

На фото Егорова запечатлена вместе с инициатором проекта – Марион Нейзес. Женщины сидят в позе лотоса спинами друг к другу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WAY Yoga | Europäische-Akademie (@wayyoga)

20 ноября 2022 года Егорова показывала, как занимается йогой дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)