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17 февраля, 2023
 
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Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Егорова является коучем по йоге
Егорова является коучем по йоге
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова, ставшая участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance, 17 февраля в Instagram анонсировала проведение благотворительного тренинга для преподавателей йоги.

"Спина к спине – укрепляем украинцев вместе!" – написала она.

Егорова анонсировала благотворительный тренинг для преподавателей йоги, который пройдет с 21-го по 29 мая и с 5-го по 13 июня. Тренинг будет проведен бесплатно на украинском языке. Его участниками станут 12 человек.

На фото Егорова запечатлена вместе с инициатором проекта – Марион Нейзес. Женщины сидят в позе лотоса спинами друг к другу.

20 ноября 2022 года Егорова показывала, как занимается йогой дома.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Германия, Украина, йога, модель, фото, жена, Наталья Егорова, боксер
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