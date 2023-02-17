"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой

Тринчер обратилась к своей бабушке: "Девушка!" Та отреагировала: "Это сзади я девушка, а спереди – бабушка!"
В ролике она представила несколько образов. Один из них – лакированный комбинезон и перчатки-митенки.
Когда певица обратилась к бабушке по имени отчеству: "Елена Александровна", женщина ответила: "Какая я тебе Елена Александровна? Я Лена".
"Моя прекрасная ба", – написала Тринчер.
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На свадьбе Тринчер бабушка поцеловала ее в зону декольте и пятую точку. Видео Тринчер опубликовала в Instagram 27 сентября 2022 года.
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Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.