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17 февраля, 2023
 
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"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой

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Тринчер показала забавные моменты со своей бабушкой
Тринчер показала забавные моменты со своей бабушкой
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица Анна Тринчер 17 февраля в Instagram опубликовала видео, в котором собрала забавные моменты разговоров со своей бабушкой Еленой Александровной.

Тринчер обратилась к своей бабушке: "Девушка!" Та отреагировала: "Это сзади я девушка, а спереди – бабушка!"

В ролике она представила несколько образов. Один из них – лакированный комбинезон и перчатки-митенки.

Когда певица обратилась к бабушке по имени отчеству: "Елена Александровна", женщина ответила: "Какая я тебе Елена Александровна? Я Лена".

"Моя прекрасная ба", – написала Тринчер.

На свадьбе Тринчер бабушка поцеловала ее в зону декольте и пятую точку. Видео Тринчер опубликовала в Instagram 27 сентября 2022 года.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Теги: видео, Анна Тринчер, певица, бабушка
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