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17 февраля, 2023
 
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"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину

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Каменских: Наши воспоминания из прошлого сейчас особая ценность
Каменских: Наши воспоминания из прошлого сейчас – особая ценность
Фото: kamenskux / Instagram

35-летняя украинская певица Настя Каменских 17 февраля в Instagram опубликовала фото, сделанное во время съемок клипа на песню "Кришталь".

"Наши воспоминания из прошлого сейчас – особая ценность. Ровно год назад состоялись съемки клипа на песню "Кришталь". Невероятная команда, яркие образы, пылкий рабочий процесс. Сейчас кажется, что все это кадры из другой жизни. Эта съемка была последней до 24 февраля, поэтому сейчас о ней я вспоминаю с особым теплом. Это был день, когда вся команда собралась вместе: мы планировали, мечтали и много смеялись. Но даже не догадывались, что все это потеряет всякий смысл всего через несколько дней", – отметила она.

Певица добавила, что такие воспоминания напоминают ей о существовании мирной жизни.

"И я знаю, что мы обязательно наладим все и сделаем еще лучше, когда победим и начнем восстановление страны. И все эти мечты и планы из прошлого реализуются в трехкратном размере. Но теперь будут иметь еще большую ценность для нас всех", – заявила Каменских.

Пост она сопроводила снимком в образе из клипа на трек "Кришталь".

Клип на песню "Кришталь" певица презентовала 2 сентября 2022 года, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: клип, Настя Каменских, певица, фото, трек
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