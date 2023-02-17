"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину

"Наши воспоминания из прошлого сейчас – особая ценность. Ровно год назад состоялись съемки клипа на песню "Кришталь". Невероятная команда, яркие образы, пылкий рабочий процесс. Сейчас кажется, что все это кадры из другой жизни. Эта съемка была последней до 24 февраля, поэтому сейчас о ней я вспоминаю с особым теплом. Это был день, когда вся команда собралась вместе: мы планировали, мечтали и много смеялись. Но даже не догадывались, что все это потеряет всякий смысл всего через несколько дней", – отметила она.

Певица добавила, что такие воспоминания напоминают ей о существовании мирной жизни.

"И я знаю, что мы обязательно наладим все и сделаем еще лучше, когда победим и начнем восстановление страны. И все эти мечты и планы из прошлого реализуются в трехкратном размере. Но теперь будут иметь еще большую ценность для нас всех", – заявила Каменских.

Пост она сопроводила снимком в образе из клипа на трек "Кришталь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Клип на песню "Кришталь" певица презентовала 2 сентября 2022 года, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины.