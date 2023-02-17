Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2023
 
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Loboda снялась с расставленными ногами с нижнего ракурса

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Loboda: Март будет жарким на премьеры!
Loboda: Март будет жарким на премьеры!
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 17 февраля в Instagram анонсировала выход своего нового альбома.

"Гуляла по улице, слушала свой новый альбом. Ох, как же я жду... Март будет жарким на премьеры! Угадай, сколько песен", – написала она.

Пост певица сопроводила снимком, для которого позировала в черном брючном костюме. Она снялась с нижнего ракурса, широко разведя ноги.

Loboda 3 февраля выпустила песню "По-українськи".

"Многие друзья пишут, что моя новая песня заряжает их мощным вайбом и им очень нравится слушать ее за рулем или в спортивных залах во время тренировки. Или даже в убежищах во время тревоги. Я знаю, как нам всем сейчас нужна положительная энергия, и я очень счастлива, если моя песня вам помогает", – написала она 9 февраля в Instagram.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.

Теги: Loboda, певица, фото, альбом, анонс, ноги
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