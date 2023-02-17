Loboda снялась с расставленными ногами с нижнего ракурса

"Гуляла по улице, слушала свой новый альбом. Ох, как же я жду... Март будет жарким на премьеры! Угадай, сколько песен", – написала она.

Пост певица сопроводила снимком, для которого позировала в черном брючном костюме. Она снялась с нижнего ракурса, широко разведя ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Loboda 3 февраля выпустила песню "По-українськи".

"Многие друзья пишут, что моя новая песня заряжает их мощным вайбом и им очень нравится слушать ее за рулем или в спортивных залах во время тренировки. Или даже в убежищах во время тревоги. Я знаю, как нам всем сейчас нужна положительная энергия, и я очень счастлива, если моя песня вам помогает", – написала она 9 февраля в Instagram.