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17 февраля, 2023
 
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Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале

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Мишина: Сходили в зальчик
Мишина: Сходили в зальчик
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 17 февраля в Instagram Stories опубликовала фото, сделанное во время тренировки.

Мишина сделала селфи перед зеркалом, разведя ноги. Она позировала возле беговой дорожки.

"Сходили в зальчик", – написала Мишина.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина регулярно посещает тренажерный зал и часто публикует снимки оттуда.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, Ксения Мишина, тренировка, Холостячка, ноги
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