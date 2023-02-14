Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке

Спортсменка в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке.

"Чтобы достичь вершины, нужно приложить усилия", – написала она.

3 февраля Бех-Романчук опубликовала видео своего прыжка в длину с разбега.

Она отметила, что это была ее первая в 2023 году тренировка по прыжкам в длину.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.