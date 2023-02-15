53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера

"Напоминаем, что ваше сияние невозможно остановить, если вы любите себя", – такой подписью сопроводили пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)

Лопес часто сама рекламирует средства своего бренда. Актриса и певица показывает лицо вблизи, чтобы показать воздействие на кожу средств ухода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)