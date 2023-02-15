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15 февраля, 2023
 
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53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера

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Лопес является владелицей косметического бренда
Лопес является владелицей косметического бренда
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась с распущенными волосами, прикрыв ими грудь. Фото разместили 14 февраля на Instagram-странице бренда средств по уходу за собой J lo Beauty.

"Напоминаем, что ваше сияние невозможно остановить, если вы любите себя", – такой подписью сопроводили пост.

Лопес часто сама рекламирует средства своего бренда. Актриса и певица показывает лицо вблизи, чтобы показать воздействие на кожу средств ухода.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, грудь, бюстгальтер
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