Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото

"С Днем святого Валентина ваши влюбленные сердца. Пусть это чувство будет наполнять ваши души каждую минуту! Пусть никогда ваша зима не будет одинокой, пусть жизнь подарит нам мирное небо, только положительные моменты, только счастливые истории и приятные воспоминания. А я уже вернулась с лечения. Ура! И теперь буду рядом с вами гораздо чаще ", – написала она.

Певица показала фото, для которых позировала в длинном ярко-розовом платье. Она снялась под деревом рядом со слоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Гросу (@alina_grosu)

В госпитале, который находится в Индии, Гросу восстанавливала здоровье после хирургического вмешательства. Певица признавалась, что в этой больнице находятся в основном пожилые люди, и там строго соблюдается режим дня.