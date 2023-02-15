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15 февраля, 2023
 
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Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото

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Гросу: Пусть никогда ваша зима не будет одинокой
Гросу: Пусть никогда ваша зима не будет одинокой
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu 14 февраля в Instagram поздравила своих поклонников с Днем святого Валентина и опубликовала свежие снимки.

"С Днем святого Валентина ваши влюбленные сердца. Пусть это чувство будет наполнять ваши души каждую минуту! Пусть никогда ваша зима не будет одинокой, пусть жизнь подарит нам мирное небо, только положительные моменты, только счастливые истории и приятные воспоминания. А я уже вернулась с лечения. Ура! И теперь буду рядом с вами гораздо чаще ", – написала она.

Певица показала фото, для которых позировала в длинном ярко-розовом платье. Она снялась под деревом рядом со слоном.

В госпитале, который находится в Индии, Гросу восстанавливала здоровье после хирургического вмешательства. Певица признавалась, что в этой больнице находятся в основном пожилые люди, и там строго соблюдается режим дня.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

18 декабря артистка заявила, что переехала в США. 28 января 2023 года Grosu заявила, что находится в госпитале. 29 января певица сообщила, что проходит реабилитацию в Индии.

Теги: здоровье, реабилитация, госпиталь, Алина Гросу, певица, Grosu, операция
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