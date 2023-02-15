"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"

"У нас сегодня должен был быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Українська лють" началась пожарная тревога и нам надо срочно выйти. Я думаю, это не случайно. Это полная х...йня", – сказала певица.
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"Уши русни торчат!" – заявил подписчик oleksii.muzychenko.
"Здесь русни много. Думаю, провокация на 99%", – написал viktor__freeman__.
Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.
Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и Rosa Ventorum I.
Соловий выступает с туром "Українська лють" по городам Германии с целью собрать средства в поддержку Украины. Ее концерт в Нюрнберге должен был состояться 14 февраля.