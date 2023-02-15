"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"

"У нас сегодня должен был быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Українська лють" началась пожарная тревога и нам надо срочно выйти. Я думаю, это не случайно. Это полная х...йня", – сказала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Христина Соловіи * (@soloviyka)

"Уши русни торчат!" – заявил подписчик oleksii.muzychenko.

"Здесь русни много. Думаю, провокация на 99%", – написал viktor__freeman__.