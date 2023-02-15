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15 февраля, 2023
 
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"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"

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Соловий: Это полная х...йня
Соловий: Это полная х...йня
Фото: soloviyka / Instagram

Украинская певица Кристина Соловий на своей странице в Instagram 14 февраля рассказала, что во время ее концерта в Нюрнберге (Германия) сработал сигнал пожарной тревоги.

"У нас сегодня должен был быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Українська лють" началась пожарная тревога и нам надо срочно выйти. Я думаю, это не случайно. Это полная х...йня", – сказала певица.

"Уши русни торчат!" – заявил подписчик oleksii.muzychenko.

"Здесь русни много. Думаю, провокация на 99%", – написал viktor__freeman__.

Контекст:

Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. 

Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и Rosa Ventorum I. 

Соловий выступает с туром "Українська лють" по городам Германии с целью собрать средства в поддержку Украины. Ее концерт в Нюрнберге должен был состояться 14 февраля.

Теги: Германия, Украина, пожар, провокации, певица, Кристина Соловий
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