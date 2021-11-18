"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве

Артистка позирует, стоя возле стены с голыми ногами.

"Когда я ворвалась в столицу и начала заниматься музыкой – это были крысиные бега, и они даже сейчас иногда меня поглощают. Я смотрю на других молодых артистов, как они пытаются быть везде, как стараются быть лучше себя, других, постоянно себя с кем-то сравнивают. Это очень изнуряет, человек быстро выгорает. Я не хочу быть одной из этих людей, поэтому стараюсь слушать себя и всем советую поступать так же. Вы проживаете свою жизнь не для того, чтобы кому-нибудь понравиться", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Христина Соловіи * (@soloviyka)