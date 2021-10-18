"Отвал башки", "Какая волшебная соблазнительница". Кристина Соловий показала полуобнаженную грудь

Видео появилось в соцсети после прямого эфира "Танцев со звездами" на телеканале "1+1", где Соловий вживую исполнила песню "Такси" в дуэте с фронтменом рэп-группы Kalush Олегом Псюком.

"Из такси выхожу только так. Смотрели эфир?" – подписала фото 28-летняя певица.

View this post on Instagram A post shared by Христина Соловіи * (@soloviyka)

"Секси. Огонь", – прокомментировал пост Соловий пользователь с ником baranovskialexander.

"Невозможно не влюбиться", – считает alexander_rzn2599.

"Какая волшебная соблазнительница", – написал kobkastanislav.

"Отвал башки", – признался gav031979.

ВИДЕО

Эфир "Танцев со звездами", на котором спела Кристина Соловей. Ее выступление начинается с 4 мин. 20 сек. Видео: Танці з зірками / YouTube