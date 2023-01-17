Бульвар Шоубиз
 
17 января, 2023
 
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"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст

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Соловий родилась в 1993 году в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов
Соловий родилась в 1993 году в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов
Фото: soloviyka / Instagram

Украинская певица Кристина Соловий 17 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с праздничным тортом по случаю своего дня рождения. Артистке исполнилось 30 лет.

"30 лет вечной молодости. Продолжение следует. Спасибо за поздравления! Желаю украинцам победы на всех фронтах и уровнях", – написала артистка.

"Думал, вам где-то 21", – отреагировали в сети.

"То есть вам не 18?"  удивились подписчики.

Контекст:

Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. 

Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и "Rosa Ventorum I". 

Теги: певица, Кристина Соловий
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