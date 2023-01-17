"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст

"30 лет вечной молодости. Продолжение следует. Спасибо за поздравления! Желаю украинцам победы на всех фронтах и уровнях", – написала артистка.
"Думал, вам где-то 21", – отреагировали в сети.
"То есть вам не 18?" – удивились подписчики.
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Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.
Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и "Rosa Ventorum I".