"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст

Соловий родилась в 1993 году в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов Фото: soloviyka / Instagram

"30 лет вечной молодости. Продолжение следует. Спасибо за поздравления! Желаю украинцам победы на всех фронтах и уровнях", – написала артистка.

"Думал, вам где-то 21", – отреагировали в сети.

"То есть вам не 18?" – удивились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Христина Соловіи * (@soloviyka)