Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию

Grosu в середине декабря переехала в США, а спустя полтора месяца покинула страну Фото: alina_grosu / Instagram

Об этом артистка сообщила 29 января в Instagram Stories на следующий день после того, как рассказала, что восстанавливает здоровье после хирургического вмешательства.

"После операции думала, что сама выкарабкаюсь. Но решено отправить меня на реабилитацию в госпиталь, – заявила певица. – Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные".

Скриншот: alina_grosu / Instagram

"В госпитале находятся в основном люди взрослые или пожилые", – добавила она.