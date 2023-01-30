Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию

Об этом артистка сообщила 29 января в Instagram Stories на следующий день после того, как рассказала, что восстанавливает здоровье после хирургического вмешательства.
"После операции думала, что сама выкарабкаюсь. Но решено отправить меня на реабилитацию в госпиталь, – заявила певица. – Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные".
"В госпитале находятся в основном люди взрослые или пожилые", – добавила она.
Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.
19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.
18 декабря артистка сообщила, что переехала в США. 28 января 2023 года Grosu заявила, что находится в госпитале, но не уточнила, что покинула США.