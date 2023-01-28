"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции

Она записала свое обращение к поклонникам, сидя на постели в палате.

"Я сейчас нахожусь в госпитале. После операции думала, сама выкарабкаюсь. Но решено отправить меня на реабилитацию в госпиталь, – заявила певица. – Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые – болезненные".