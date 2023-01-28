Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2023
 
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"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции

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Grosu: Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные
Grosu: Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые – болезненные
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu, которая в конце 2022 года уехала в США, 28 января в Instagram Stories сообщила, что находится в госпитале.

Она записала свое обращение к поклонникам, сидя на постели в палате.

"Я сейчас нахожусь в госпитале. После операции думала, сама выкарабкаюсь. Но решено отправить меня на реабилитацию в госпиталь,  заявила певица. – Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые – болезненные". 

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

18 декабря артистка сообщила, что переехала в США.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, певица, Grosu
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