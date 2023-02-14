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14 февраля, 2023
 
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В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото

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Летом 2023-го Лопес исполнится 54 года
Летом 2023-го Лопес исполнится 54 года
Фото: jlo / Instagram

На Instagram-странице бренда средств по уходу за собой J lo Beauty, владелицей которого является 53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, 14 февраля разместили два ее снимка.

"Увлажненная, сияющая и глянцевая", – написали в посте.

Лицо Лопес на снимках показано крупным планом.

На снимках, опубликованных 6 февраля, также видно, что кожа Лопес имеет сияющий вид. На этих снимках певица и актриса запечатлена в образе для церемонии вручения наград американской музыкальной премии "Грэмми".

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, фото
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