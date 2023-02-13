35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье

"Херон Престон, поздравляю с первым показом мод в Нью-Йорке. Я хочу (и мне нужно) все это", – написала она.
На фото Грэм запечатлена в черном облегающем платье экстремально короткой длины. Его подол едва прикрывает зону бикини модели. Образ Грэм дополнила босоножками на тонких ремешках, курткой в спортивном стиле и кепкой-бейсболкой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Грэм предпочитает откровенные образы. А в конце января модель показала фигуру в купальнике, принимая разные позы.
Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.