35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье

"Херон Престон, поздравляю с первым показом мод в Нью-Йорке. Я хочу (и мне нужно) все это", – написала она.

На фото Грэм запечатлена в черном облегающем платье экстремально короткой длины. Его подол едва прикрывает зону бикини модели. Образ Грэм дополнила босоножками на тонких ремешках, курткой в спортивном стиле и кепкой-бейсболкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Грэм предпочитает откровенные образы. А в конце января модель показала фигуру в купальнике, принимая разные позы.