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13 февраля, 2023
 
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35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье

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Грэм показала свой выход в свет
Грэм показала свой выход в свет
Фото: ashleygraham / Instagram

35-летняя plus size модель Эшли Грэм 12 февраля опубликовала в Instagram снимки, снятые на мероприятии по случаю показа коллекции американского дизайнера Херона Престона.

"Херон Престон, поздравляю с первым показом мод в Нью-Йорке. Я хочу (и мне нужно) все это", – написала она.

На фото Грэм запечатлена в черном облегающем платье экстремально короткой длины. Его подол едва прикрывает зону бикини модели. Образ Грэм дополнила босоножками на тонких ремешках, курткой в спортивном стиле и кепкой-бейсболкой.

Грэм предпочитает откровенные образы. А в конце января модель показала фигуру в купальнике, принимая разные позы.

Контекст:

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.

Теги: платье, фигура, купальник, Эшли Грэм, модель, фото, бикини, plus size модель
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