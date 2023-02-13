49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео

Модель покрутилась перед камерой, показывая фигуру со всех сторон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Клум также показала себя в объятиях мужа, музыканта Тома Каулитца, и сообщила, что они идут на концерт британской певицы Адель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Еще в одном посте Клум обнародовала подборку кротких видео, снятых на концерте Адель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)