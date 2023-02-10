49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост

Клум сообщила, что находится в Лас-Вегасе Фото: heidiklum / Instagram

Клум предстала в туфлях со стразами на высоких каблуках, колготках в сетку, блестящих высоких трусах, боди с перьями и тренче.

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Также Клум показала фото, на котором запечатлена в том же образе, и сообщила, что находится в США.

"Лас-Вегас", – написала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)