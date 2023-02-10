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10 февраля, 2023
 
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49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост

Клум сообщила, что находится в Лас-Вегасе
Клум сообщила, что находится в Лас-Вегасе
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 10 февраля в Instagram опубликовала ролик, в котором "прошлась" камерой по своему телу, начиная с ног.

Клум предстала в туфлях со стразами на высоких каблуках, колготках в сетку, блестящих высоких трусах, боди с перьями и тренче.

Также Клум показала фото, на котором запечатлена в том же образе, и сообщила, что находится в США.

"Лас-Вегас", – написала модель.

Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: модель, Хайди Клум, фото, трусы
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