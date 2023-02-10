Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото

"Сейчас постепенно начинаю возвращаться к своим ритуалам и больше уделять этому времени", – призналась певица.
Она показала фото, на котором запечатлена в белом халате и с полотенцем на голове, а также с масками-перчатками на руках.
Каменских сообщила в Instagram Stories, что работает над новой песней.
"Готовим кое-что особенное. Дождитесь!" – написала она.
Настя Каменских до полномасштабного вторжения РФ в Украину вела здоровый образ жизни – артистка занималась спортом, придерживалась правильного режима питания.
Певица не скрывает, что имеет склонность к лишнему весу. Весной 2021 года Каменских показала архивные фото, на которых запечатлена до похудения. "Мне часто пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам, но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда могу иногда скакать в весе, я люблю себя такой, какая есть. Моя идеальность – в моей неидеальности", – написала тогда артистка.
В начале декабря 2022 года подписчики Каменских заявили, что лицо певицы стало другим.