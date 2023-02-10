Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2023
 
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Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото

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Каменских: Постепенно начинаю возвращаться к своим ритуалам и больше уделять этому времени
Каменских: Постепенно начинаю возвращаться к своим ритуалам и больше уделять этому времени
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая призналась, что набрала лишний вес, 9 февраля в Instagram Stories ответила на вопрос подписчиков об уходе за собой.

"Сейчас постепенно начинаю возвращаться к своим ритуалам и больше уделять этому времени", – призналась певица.

Она показала фото, на котором запечатлена в белом халате и с полотенцем на голове, а также с масками-перчатками на руках.


Фото: kamenskux / Instagram

Фото: kamenskux / Instagram

Каменских сообщила в Instagram Stories, что работает над новой песней.

"Готовим кое-что особенное. Дождитесь!" – написала она.

Фото: kamenskux / Instagram
Фото: kamenskux / Instagram

Контекст:

Настя Каменских до полномасштабного вторжения РФ в Украину вела здоровый образ жизни – артистка занималась спортом, придерживалась правильного режима питания.

Певица не скрывает, что имеет склонность к лишнему весу. Весной 2021 года Каменских показала архивные фото, на которых запечатлена до похудения. "Мне часто пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам, но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда могу иногда скакать в весе, я люблю себя такой, какая есть. Моя идеальность – в моей неидеальности", – написала тогда артистка.

В начале декабря 2022 года подписчики Каменских заявили, что лицо певицы стало другим.

Теги: Настя Каменских, певица, фото, похудение, косметика
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