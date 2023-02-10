Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото

Каменских: Постепенно начинаю возвращаться к своим ритуалам и больше уделять этому времени Фото: kamenskux / Instagram

"Сейчас постепенно начинаю возвращаться к своим ритуалам и больше уделять этому времени", – призналась певица.

Она показала фото, на котором запечатлена в белом халате и с полотенцем на голове, а также с масками-перчатками на руках.





Фото: kamenskux / Instagram

Каменских сообщила в Instagram Stories, что работает над новой песней.

"Готовим кое-что особенное. Дождитесь!" – написала она.

Фото: kamenskux / Instagram