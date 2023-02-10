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10 февраля, 2023
 
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32-летняя Дорофеева показала живот. Фото

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Дорофеева показала фото в микроблоге
Дорофеева показала фото в микроблоге
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева 10 февраля в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена стоя.

Певица позировала в черной юбке с низкой талией. Она подняла свитер и показала живот. На снимке не видно лица певицы.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева показывала лицо на максимальном приближении накануне премьеры клипа на свою новую песню "Вотсап". 27 января вышел клип.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, живот, Dorofeeva
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