32-летняя Дорофеева показала живот. Фото

Певица позировала в черной юбке с низкой талией. Она подняла свитер и показала живот. На снимке не видно лица певицы.
Дорофеева показывала лицо на максимальном приближении накануне премьеры клипа на свою новую песню "Вотсап". 27 января вышел клип.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.