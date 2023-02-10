32-летняя Дорофеева показала живот. Фото

Певица позировала в черной юбке с низкой талией. Она подняла свитер и показала живот. На снимке не видно лица певицы.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева показывала лицо на максимальном приближении накануне премьеры клипа на свою новую песню "Вотсап". 27 января вышел клип.