Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото

Певица поделилась снимком, который опубликовал Веррас. Фото сопроводили изображением держащихся за руки женщины и мужчины.





Фото: soponaru / Instagram

Роман Веррас на своей странице в Facebook указал, что проживает в США, в штате Флорида. Работает помощником юриста по административным вопросам в компании Verras Law.

На странице в Instagram 9 февраля он разместил еще одно фото с Сопонару.

"Верю и лелею надежду, что наши встречи будут более частыми", – написал он.

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