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10 февраля, 2023
 
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Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото

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Сопонару не раскрыла характер отношений со своим спутником
Сопонару не раскрыла характер отношений со своим спутником
Фото: soponaru / Instagram

Украинская актриса Ирина Сопонару опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена вместе с юристом Романом Веррасом.

Певица поделилась снимком, который опубликовал Веррас. Фото сопроводили изображением держащихся за руки женщины и мужчины.


Фото: soponaru / Instagram

Фото: soponaru / Instagram

Роман Веррас на своей странице в Facebook указал, что проживает в США, в штате Флорида. Работает помощником юриста по административным вопросам в компании Verras Law.

На странице в Instagram 9 февраля он разместил еще одно фото с Сопонару.

"Верю и лелею надежду, что наши встречи будут более частыми", – написал он.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Еще в октябре 2022 года Сопонару признавалась, что состоит в отношениях с британцем Рисом. О расставании с ним она не сообщала.

В США актриса поехала вместе с командой проекта "Лига смеха" на "1+1", чтобы дать благотворительные концерты в поддержку Украины.

Теги: США, купальник, актриса, фото, мужчины
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