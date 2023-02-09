35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде

Никитюк: Это мне или консьержке? Фото: lesia_nikituk / Instagram

Над букетами и на полу размещены надувные шары в виде сердец.

Снимок был сделан в подъезде дома, в котором проживает Никитюк.

"Если что, то консьержку тоже зовут Леся", – написала телеведущая.





Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая также обнародовала фото, сделанное на ее рабочей встрече. Она запечатлна сидящей в кресле с лэптопом на коленях. В верхней части снимка Никитюк разместила изображение роз и шаров.

"А в мыслях: "Это мне или консьержке?" – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram