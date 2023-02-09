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09 февраля, 2023
 
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35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде

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Никитюк: Это мне или консьержке?
Никитюк: Это мне или консьержке?
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 9 февраля в Instagram Stories показала фото корзин с красными и белыми розами.

Над букетами и на полу размещены надувные шары в виде сердец. 

Снимок был сделан в подъезде дома, в котором проживает Никитюк.

"Если что, то консьержку тоже зовут Леся", – написала телеведущая.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая также обнародовала фото, сделанное на ее рабочей встрече. Она запечатлна сидящей в кресле с лэптопом на коленях. В верхней части снимка Никитюк разместила изображение роз и шаров.

"А в мыслях: "Это мне или консьержке?" – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Личную жизнь Никитюк не комментирует. О том, что кто-то присылает ей цветы, Никитюк сообщила подписчикам в начале января.

Телеведущий Слава Демин в сентябре 2022 года заявил, что не знает, есть ли у Никитюк мужчина. "Я как друг могу сказать только одно: "Леся очень неровно дышит к ВСУшникам", – добавил он.

Никитюк в январе 2023 года обратилась к своим знакомым мужчинам, которые в соцсетях прокомментировали информацию в СМИ о том, что у них якобы есть отношения с ней. 

Теги: цветы, телеведущая, Леся Никитюк, фото
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