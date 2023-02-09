35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде

Над букетами и на полу размещены надувные шары в виде сердец.
Снимок был сделан в подъезде дома, в котором проживает Никитюк.
"Если что, то консьержку тоже зовут Леся", – написала телеведущая.
Телеведущая также обнародовала фото, сделанное на ее рабочей встрече. Она запечатлна сидящей в кресле с лэптопом на коленях. В верхней части снимка Никитюк разместила изображение роз и шаров.
"А в мыслях: "Это мне или консьержке?" – написала она.
Личную жизнь Никитюк не комментирует. О том, что кто-то присылает ей цветы, Никитюк сообщила подписчикам в начале января.
Телеведущий Слава Демин в сентябре 2022 года заявил, что не знает, есть ли у Никитюк мужчина. "Я как друг могу сказать только одно: "Леся очень неровно дышит к ВСУшникам", – добавил он.
Никитюк в январе 2023 года обратилась к своим знакомым мужчинам, которые в соцсетях прокомментировали информацию в СМИ о том, что у них якобы есть отношения с ней.